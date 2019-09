Ilary Blasi: "Con Eurogames puntiamo a riportare le famiglie davanti alla tv"

Per Giancarlo Scheri , direttore di Canale 5, è uno dei programmi di punta della rete: "È una grande sfida riportare in televisione questo programma che tanti della mia età ricordano benissimo come un vero fenomeno della televisione italiana e europea e noi lo riproponiamo rinnovandolo con una produzione ad altissimo livello".

Chechi invece confessa di trovare il programma in linea con il suo percorso: "Mi sento a mio agio, il ruolo di giudice si lega con quello che facevo con la ginnastica... e poi ora so dire 1, 2, 3 in sette lingue (ride, ndr)".

LA GARA - Trecento concorrenti, trenta squadre, un solo paese vincitore. Eurogames è una competizione a squadre: Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia gareggiano l’una contro l’altra in nove giochi, declinati sulla storia e le tradizioni delle sei nazioni. In ogni puntata, per ciascun paese gioca una compagine proveniente da una diversa città e composta da dieci concorrenti. Tra i giochi fissi, il classico Fil Rouge (la cui classifica finale verrà svelata solo prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso a ostacoli) e il Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia). Le altre sei prove cambiano di puntata in puntata e, solo per una, le squadre possono scegliere di giocare il jolly per veder raddoppiato il punteggio ottenuto in quella sfida. Una produzione kolossal.