Ilary e Alvin al timone di "Eurogames": "Ci mettiamo in gioco anche noi"

Fervono i preparativi per " Eurogames ", il nuovo programma di Canale 5 che porterà in tv lo spirito di "Giochi senza frontiere". "Tv, Sorrisi e Canzoni" ha incontrato i due conduttori Ilary Blasi e Alvin , che non vedono l'ora di iniziare l'avventura. "Ci cimenteremo anche con le prove, per spiegare le dinamiche dei giochi. I miei preferiti sono i percorsi", ammette Ilary. "Io invece non resisto alle sfide in acqua", le fa eco Alvin.

Al timone di "Eurogames" (in onda da settembre su Canale 5), la coppia avrà il difficile compito di riportare in tv lo spirito di "Giochi senza frontiere". Il pubblico italiano è molto legato allo storico programma e i due conduttori non fanno eccezione. "Sono stata io a proporlo a Mediaset, ci pensavo da tanto tempo e quando finalmente hanno accettato non mi sembrava vero. La cosa bellissima è che chiunque, dalla mia generazione in su, ricorda 'Giochi senza Frontiere'. Mi piace l'idea che questo programma possa riaggregare sul divano le famiglie italiane", racconta la Blasi.



"Quando mi hanno proposto di condurre 'Eurogames' ho detto subito sì. Ho ripensato al bambino felice che lo guardava dal divano e si immaginava lì. E' una grande festa internazionale: finalmente si abbatte qualsiasi tipo di barriera e si festeggia insieme per un fine comune, che è quello di divertirsi", le parole di Alvin.



Ilary e Alvin affiancheranno il giudice Juri Chechi, ma non saranno dei semplici conduttori: "Siamo liberi di muoverci sul campo. E' un ruolo giocoso e dinamico, magari faremo dei tutorial per spiegare la dinamica dei giochi. La prima cosa che ci siamo detti è divertiamoci, perché o spirito del telespettatore deve passare anche al conduttore.