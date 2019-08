Dalla Blasi alla d'Urso, ecco i bikini di fine estate delle conduttrici Mediaset

Manca ancora qualche settimana all'inizio della prossima stagione televisiva e le conduttrici Mediaset si godono gli ultimi scampoli d'estate prima di tornare dal loro pubblico. C'è chi opta per mete esotiche come Federica Paniccuci e Alessia Marcuzzi, chi come Belen Rodriguez punta sul sicuro con Ibiza e altre che "giocano in casa": Barbara d'Urso, Elisabetta Gregoraci, Tessa Gelisio e Ilary Blasi .

Dopo le Maldive, Federica Panicucci continua la sua estate infinita a Bali. Al suo fianco il fidanzato Marco Bacini, ormai fotografo ufficiale di Federica, che documenta per i social le loro vacanze d'amore. Per la conduttrice ancora qualche giorno di relax, prima di tornare al timone di "Mattino Cinque". Anche Barbara d'Urso sta ricaricando le pile tra mare e natura, nell'attesa di ricominciare una stagione televisiva fitta di impegni. Confermato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino (e un nuovo bebè in arrivo?), da Ibiza Belen Rodriguez invia cartoline in bikini. La presentatrice di "Tu si que Vales" sui social alterna foto sexy e ritratti di famiglia, per accontentare tutti i gusti dei fan.



Ancora ai Caraibi Alessia Marcuzzi, che si gode la fine di agosto "spiaggiata" sui lidi bianchissimi e incontaminati delle isole Turks e Caicos. Presto la vedremo alla guida di "Temptation Island Vip", ma per ora si gode un po' di relax con la figlia Mia. La Sardegna è invece la meta prediletta di Elisabetta Gregoraci (reduce dal successo di "Battiti Live") e Tessa Gelisio, ancora in riva al mare prima di tornare dietro ai fornelli di "Cotto e Mangiato". Anche Ilary Blasi si concede un ultimo tuffo nel blu nell'attesa di presentare insieme ad Alvin "Euro Games".