Alessia Marcuzzi ai Caraibi, bikini mozzafiato e risate con Pucci

Alessia Marcuzzi in bikini sfoggia un fisco mozzafiato. Nelle isole di Turks and Caicos insieme alla famiglia e a un gruppo di amici, con il mare dei Caraibi a fare da sfondo, si gode una vacanza a base di divertimento e relax. Sulle stesse spiagge c'è anche Andrea Pucci che, insieme alla showgirl, si lancia in un divertentissimo siparietto social.

Fingono un incontro casuale, proprio mentre Pucci e Priscila Prado parlano male (per gioco) di Alessia. Si vedono, scambiano qualche battuta, e alla fine la Marcuzzi si allontana con la compagna di Pucci lasciando il comico "solo come un cane".



Alessia non dimentica i follower: condivide paradisiache cartoline social prima su e giù per la California con marito Paolo Calabresi Marconi e figli Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti, poi dal suo buen retiro al mare tra relax, sole e risate, mettendo in mostra un corpo da 10 e lode.