La Marcuzzi in vacanza a Los Angeles, che sorpresa con la Canalis!

Carramba che sorpresa! Alessia Marcuzzi in vacanza a Los Angeles con i figli, coglie l'occasione per andare a trovare l'amica Elisabetta Canalis. Le due postano video e foto per strada tra risate e smorfie e ironizzano: “Noi ci sentiamo molto Kardashian”. Poi, quando la conduttrice bussa alla porta della ex velina, va in scena un siparietto divertente con la Canalis che sbuca da dietro la porta e salta al collo della Marcuzzi. E poi postano immagini divertenti tra cui una in cui Elisabetta alza la maglia e mostra il reggiseno: “Niente... non siamo riuscite a fare una foto normale. Ti adoro pazzarella mia. Sei sempre la piu’ straf...a!”.