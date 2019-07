Alessia Marcuzzi, beffa gli haters e mostra un fisico mozzafiato

Prosegue la battaglia di Alessia Marcuzzi contro gli haters. Stanca degli attacchi social ("Non sei più una ragazzina", "Sei ridicola", "Gambe storte", "Faccia da cavallo", "Sei tutta rifatta", "Sei vecchia", "Sei troppo magra", "Sei antipatica", "Sorridi sempre”...) la conduttrice tv ha prima pubblicato un post per prendersi gioco degli haters poi ha postato una serie di foto mozzafiato in bikini da San Felice Circeo.