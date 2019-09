Mediaset, estate in netta crescita per gli ascolti tv: su Canale 5 in arrivo il '7 su 7' di serate esclusive

La nuova offerta televisiva Mediaset conferma ascolti in crescita anche nel periodo estivo: un’affermazione che si traduce in risultati economici positivi e superiori alle stime aziendali di inizio anno, tendenza già evidenziata nei dati preliminari al 30 giugno 2019. Soddisfatto Pier Silvio Berlusconi , ad Mediaset : "Con la nuova formula raggiunta su Canale 5 , '7 su 7', siamo riusciti ad aumentare il prodotto e migliorare il conto economico".

Nel periodo compreso tra il 9 giugno e il 7 settembre 2019, le reti Mediaset hanno infatti registrato rispetto al periodo omologo 2018 una crescita sul totale pubblico pari a +14,3% in prima serata, al netto del contributo straordinario dei Mondiali di Calcio. Un risultato in netta controtendenza rispetto al principale concorrente.

In particolare, Canale 5 segna in prime time una crescita di ascolto del 15,4% con performance molto positive di tutti i suoi programmi oltre che della fascia preserale e dell’access: quest’estate “Caduta Libera” ha ottenuto 6,7 punti di share in più rispetto alla programmazione 2018, il “TG5 ore 20” è cresciuto di 3,8 punti di share e “Paperissima Sprint” (migliore edizione dal 2015) ha aumentato la propria audience di 2,8 punti. In crescita in prima serata anche tutto il resto dell’offerta televisiva Mediaset: Italia 1 (+9,8%), Retequattro (+16,3%) e i canali tematici (+14,7%).

In totale, come detto, una brillante crescita media del +14,3%. Intensa e brillante anche la programmazione della nuova stagione in partenza in questi giorni. Canale 5 manderà in onda ogni sera proposte esclusive e originali: quattro programmi di intrattenimento di cui due inediti (“Amici Celebrity” ed “Eurogames”) oltre a “Temptation Island Vip” e “Live Non è la D’Urso”, una fiction di successo (due serate di “Rosy Abate”) e gli esordi della Champions League – sùbito con il supermatch Napoli-Liverpool - e della nuova edizione di “Striscia la Notizia”.

E nel corso della stagione arriveranno su Canale 5 anche “Tu sì que vales”, “Grande Fratello Vip”, la serie “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi a cui si aggiunge la rinnovata sfida di Celentano con lo show “Adriano”. Nuovi programmi e successi confermati anche su Italia 1, Retequattro e nell’offerta tematica Mediaset con i suoi canali leader in Italia.