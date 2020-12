Greta Ferro: "Con 'Made in Italy' raccontiamo quando l'Italia è diventata grande nel mondo grazie alla moda"

La nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni Settanta, raccontata attraverso la storia di Irene, una giovane giornalista che arriverà lontano. Greta Ferro è la protagonista di " Made in Italy ", la nuova fiction di Canale 5 in onda dal 13 gennaio in prima serata per 4 puntate. Greta fa parte di un cast importante - da Margherita Buy a Stefania Rocca, da Claudia Pandolfi a Nicoletta Romanoff, da Raoul Bova a Marco Bocci, da Fiammetta Cicogna ad Eva Riccobono - e a Tgcom24 racconta: "Ho scoperto per caso di essere la protagonista".

Greta ci racconti di Irene, il personaggio che interpreti?

Irene Mastrangelo proviene da una famiglia molto modesta di emigranti dal Sud e dalla periferia di Milano riesce ad entrare in una prestigiosa rivista di moda chiamata 'Appeal'. E' una ragazza talentuosa e determinata che scopre un mondo molto lontano dal suo. Vive una serie di stravolgimenti che l'aiuteranno a conoscersi e a trovare la felicità.

Cosa ti accomuna a lei?

Intanto Irene trova questo lavoro un po' per caso rispondendo a un annuncio. Anche io alla fiction ci sono arrivata per caso. Mi hanno proposto il copione e mi è piaciuto subito. Ho scoperto di essere la protagonista solo sul set il primo giorno di lavoro, fino ad allora non avevo capito... Ho amato molto questo personaggio, anche per me è stata la prima volta. Al di là dell'epoca in cui tutto si svolge, io e Irene abbiamo avuto una storia molto simile. Abbiamo avuto la possibilità di stravolgere le nostre vite.

Come ti sei immersa nell'atmosfera degli Anni 70?

Made in Italy celebra un momento magico che la moda milanese e italiana ha vissuto negli Anni 70, Un mondo pieno di energia, creatività e fermento. E' stato piacevole ed emozionante. E' stato anche un modo per raccontare la nostra storia grazie alla moda, d'altronde quello è stato il momento in cui l'Italia ha cominciato ad esportare il suo modello nel mondo.

Hai lavorato al fianco di grandi attori...

E' stato molto costruttivo. Sul set si respirava una bellssiima atmosfera. Da ognuno di loro ho imparato qualcosa.

Hai cominciato facendo la modella, cosa è per te la bellezza?

Di sicuro non è un merito, è personalità.