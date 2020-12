"Fratelli Caputo", con Frassica e Bocci su Canale 5 una nuova fiction tutta da ridere

Arriva su Canale 5 in prima serata, a partire dal 23 dicembre, “Fratelli Caputo” la nuova serie tv con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Al centro di tutto il rapporto di amore/odio tra i due fratellastri Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci), che si conoscono per la prima volta dopo che il padre ha abbandonato la famiglia di Nino per stare vicino a quella di Alberto.

Le feste di Natale davanti alla tv con le strenne Mediaset

"Fratelli caputo" è prodotta da Ciao Ragazzi! con il sostegno della Apulia Film Commission, la comedy è ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri.



Nino e Alberto sono entrambi figli di Calogero Caputo, rimpianto sindaco di Roccatella che nel paesino siciliano aveva sposato Agata (Aurora Quattrocchi) e avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, però, durante un viaggio di lavoro a Milano aveva conosciuto Franca (Anna Teresa Rossini) e da lei aveva avuto il secondo figlio, Alberto, per il quale ha abbandonato la famiglia siciliana.





Sulla scia dell'esperienza paterna, Alberto arriva a Roccatella per candidarsi come sindaco ma ben presto invade la vita di Nino. Scopre infatti che il casale in cui vivono Agata e il fratellastro è suo e li costringe a una convivenza forzata, portando con sé tutta la sua famiglia milanese: la moglie Patrizia (Sara D’Amario), la figlia Barbara (Giorgia Boni), i figli Andrea (Riccardo de Rinaldis) e Giacomo (Riccardo Antonaci).

L'arrivo del fratellastro porta Nino a candidarsi a sua volta come sindaco, sicuro di vincere e di rispedire così Alberto a Milano. Inaspettatamente il paese gli volta le spalle e assegna la vittoria ad Alberto. Il Primo cittadino presto si ritrova alle prese con gravose e non trascurabili questioni che coinvolgono il paese ma anche la sua famiglia, che a Roccatella proprio non ci vuole restare. Soprattutto visto che quella che inizialmente doveva essere una convivenza “provvisoria” sembra essere ormai diventata definitiva....

