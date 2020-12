Concerto di Natale, Federica Panicucci: “Passeremo la vigilia insieme"

Sarà Federica Panicucci a condurre la 28esima edizione del "Concerto di Natale", in programma il 24 dicembre su Canale 5 dalla suggestiva cornice dell'Auditorium Conciliazione di Roma. "Se avrete piacere passeremo la vigilia insieme", ha spiegato la presentatrice nel corso della trasmissione "Mattino Cinque".



Come lei stessa ha anticipato, saranno molti gli artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale che si esibiranno interpretando "le canzoni più belle, quelle che fanno parte della nostra storia, del nostro vissuto e della nostra vita".



Tra i personaggi che saliranno sul palco dell’Auditorium Malika Ayane, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Moreno, Nek, Tosca e Ron, oltre a Renato Zero e alcune star internazionali come Amy Macdonald.