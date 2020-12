Le feste di Natale davanti alla tv con le strenne Mediaset

In occasione delle prossime festività, Mediaset propone un'offerta ricca e prestigiosa, aperta a tutti generi dell’ intrattenimento , garantendo spazio a informazione e approfondimento. Natale, Capodanno e tante altre giornate da trascorrere in famiglia, in compagnia di Canale 5, Italia 1 e Retequattro e i canali tematici come Iris, La5, Focus, 20, Italia2 e Cine34.

CANALE 5

PRIMA SERATA

23 dicembre

"Fratelli Caputo"

Nino Frassica e Cesare Bocci sono i protagonisti della serie-comedy che racconta le divertenti scaramucce dei due fratellastri Nino e Alberto, con relative famiglie, che dopo cinquant’anni di separazione si ritrovano nello stesso casale, in un paesino della Sicilia.

24 dicembre

"Concerto di Natale"

Federica Panicucci al timone della 28° edizione. Sul palco artisti di grande prestigio internazionale.

26 dicembre

Serata Harry Potter

L'ultimo capitolo della saga multimilionaria: "Harry Potter e i doni della morte - parte 2"

DAY TIME

27 dicembre

"Opera On Ice"

Il meglio delle nove edizioni dell’unico spettacolo al mondo in grado di coniugare la magia del pattinaggio artistico alle immortali arie dell’opera lirica.

ITALIA 1

PRIMA SERATA

23 dicembre

"Speciale le Iene"

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e interviste dissacranti, affidati agli inviati del programma. Nel primo speciale, il racconto dell'incredibile viaggio di Marika. Nel secondo, inchiesta su ospedali da incubo.



24 dicembre

"Una poltrona per due"

Non è vigilia di Natale senza il cult diretto da John Landis, con il grande Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis.

25 dicembre

"Up & Down - Un Natale normale"

Lo show di Paolo Ruffini torna in una versione speciale e del tutto inedita, per festeggiare la notte di Natale insieme a talentuosi attori con la Sindrome di Down.

27 dicembre

"Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra"

Dal Teatro Olimpico di Roma, Maurizio Battista ripercorre trent’anni di carriera, rivivendo l’Italia degli ultimi decenni, con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode.

DAY TIME

A dicembre - Ore 14

"Simpson di Natale"

Best of a tema, della famiglia più famosa della TV: oltre ai cult Natale riveduto e corretto e Mr spazzaneve, anche la puntata inedita Bobby fa freddo fuori. Dal 18 dicembre, spazio alla prima puntata di "Un Natale da cani" e alla prima visione assoluta de "La via del cane".

Dal 21 dicembre all'8 gennaio

Pomeriggi magici

Pomeriggi ricchi di magia con: "Balto", "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato", "Dennis la minaccia", "Dennis la minaccia di Natale", "Casper", "La sposa cadavere", "Spirit - Cavallo selvaggio", "La gabbianella e il gatto", "Babe, maialino coraggioso", "Scooby-Doo", "Beethoven". e, in prima visione in chiaro, "Dragonheart", "Dragonheart 2 - Una nuova avventura", "Dragonheart - Battaglia per il cuore di fuoco".



Dal 24 dicembre - ore 9:30

"God Friended Me"

La serie televisiva USA, ideata da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt, propone le nuove puntate della seconda stagione in prima visione assoluta.

RETEQUATTRO

23 dicembre

"Stasera Italia News Speciale"

Focus sull’attualità, a cura della testata Videonews. Al timone dell’approfondimento, Veronica Gentili.

24 dicembre

"Sette spose per sette fratelli"

Come Una poltrona per due su Italia 1, tradizione vuole che il musical di Stanley Donen illumini la prima serata natalizia di Retequattro.

25 dicembre

"Via col vento"

L’adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1936 di Margaret Mitchell.

SECONDA SERATA

24 dicembre

"Fabbrica del sorriso - Una storia speciale"

Stella Pende racconta le iniziative speciali promosse da Mediafriends.

IRIS

PRIMA SERATA

Dal 24 dicembre

"Natale Die Hard: La saga"

Minirassegna dedicata ai tre mitici capitoli della saga che ha consacrato il mito di Bruce Willis:

giovedì 24 dicembre: "Trappola di cristallo"

venerdì 25 dicembre: "58 minuti per morire"

sabato 26 dicembre: "Die Hard - Duri a morire"

LA5

PRIMA SERATA



La5 Magic Night

Ogni giorno è Natale con la rassegna dedicata ai titoli che narrano magia e atmosfere dei giorni di festa.

"Una mamma per amica: di nuovo insieme"

Dal 20 dicembre prima visione in chiaro, ambientata dieci anni dopo la conclusione della serie originaria: il revival delle Gilmore Girls racconta Lorelai, Rory ed Emily Gilmore in quattro capitoli: Winter, Spring, Summer, Fall.

SECONDA SERATA

23 dicembre

"Royal Christmas"

Come passano le festività i Windsor? Scopriamolo con Lavinia Orefici, Silvana Giacobini e Roberto Alessi.

FOCUS

22 dicembre - Ore 21:15

"Eroi a 4 zampe - Le nuove storie"

La giovane addestratrice cinofila Raffaella Gallo torna con un nuovo documentario dedicato a cani super speciali, capaci di salvare la vita delle persone o, in ogni caso, di migliorargliela notevolmente.

23 dicembre - Ore 21:15

"Islanda: Terra estrema"

Doc in prima visione assoluta dedicato alla natura e alla complessa geologia della Terra del Ghiaccio e del Fuoco. A seguire, Vulcani d’Italia, vulcani nel Mondo, produzione in cui Luigi Bignami confronta le tipologie vulcaniche presenti nel nostro Paese, con fenomeni altrettanto rilevanti presenti all’estero.

24 dicembre - Ore 21:15

"Universo a Raggi X"

Vigilia in compagnia delle stelle: prima visione assoluta della IV stagione del doc, con puntate dedicate a Perseverance, il rover che scenderà su Marte nel prossimo febbraio, e a natura e ricerca dei Buchi Bianchi.

25 dicembre - Ore 21:15

"Malika la grande predatrice"

Una coraggiosa femmina di leopardo è la protagonista della serata del canale divulgativo Mediaset.

26 dicembre - Ore 21:15

"La guerra dei kamikaze"

Film documentaristico dedicato all’epica dei kamikaze giapponesi: l’origine e il senso del loro rituale di morte, il tributo di sangue versato al Giappone a fronte di una guerra palesemente perduta.

CINE34PANETTONE

Dal 20 al 26 dicembre dalle 9:30

"Un caffè con Totò"

Mini-domination, dedicata al Principe della Risata.

ACCESS-PRIME TIME

Dal 20 dicembre

"A cena con..."

Commedie approdate al cinema proprio nel periodo delle feste: da Boldi a Salemme, da Pieraccioni ad Aldo Giovanni e Giacomo, da Abatantuono a Verdone.

PRIMA SERATA

Dal 24 dicembre

"Non ci resta che il Natale"

giovedì 24 dicembre: "Scusate il ritardo", a seguire "Le vie del Signore sono finite"

venerdì 25 dicembre: "Non ci resta che piangere", a seguire "Il viaggio di Capitan Fracassa"

sabato 26 dicembre: "Johnny Stecchino", a seguire "Il Postino"

20

PRIMA SERATA

Dal 23 dicembre alle 21

"Il Signore degli Anelli: la saga"

L’intera trilogia, in edizione integrale:

mercoledì 23 dicembre: "Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’Anello"

giovedì 24 dicembre: "Il Signore degli Anelli - Le due Torri"

venerdì 25 dicembre: "Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re"

ITALIA 2

Dal 28 dicembre in prima serata

"Neverendinghorror"

Rassegna di film de paura, tra cui spiccano: "La bambola assassina 2 e 3", "La casa 2", "The Fog", "La cosa", "Amityville Possession", "Amityville III - Il signore della morte", "Halloween III - Il signore della notte", "Morte a 33 giri", "Videodrome"…

