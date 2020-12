Un Capodanno in compagnia della tv con le strenne Mediaset

In occasione delle prossime festività, Mediaset propone un'offerta ricca e prestigiosa, aperta a tutti generi dell’ intrattenimento , garantendo spazio a informazione e approfondimento. Natale, Capodanno e tante altre giornate da trascorrere in famiglia, in compagnia di Canale 5, Italia 1 e Retequattro e i canali tematici come Iris, La5, Focus, 20, Italia2 e Cine34.

CANALE 5

PRIMA SERATA

29 dicembre

"Viaggio nella grande bellezza"

Prima visione assoluta dei doc-evento con Cesare Bocci. Il primo è uno speciale dedicato alla Natività e il Natale nell’Arte.

31 dicembre

"Grande Fratello Vip"

Alfonso Signorini conclude il 2020 con una puntata speciale del reality più visto della TV italiana..

ITALIA 1

PRIMA SERATA

29 dicembre

"Speciale le Iene"

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e interviste dissacranti, affidati agli inviati del programma. Nel primo speciale, il racconto dell'incredibile viaggio di Marika. Nel secondo, inchiesta su ospedali da incubo.



1 gennaio

"Point Break"

Titolo cult del 1991 diretto da Kathryn Bigelow, con Keanu Reeves e Patrick Swayze..

SECONDA SERATA

31 dicembre

"Blade Runner"

In una Los Angeles distopica, il Blade Runner fuori servizio Rick Deckard è richiamato per eliminare un quartetto di replicanti evasi. Nel cast, Harrison Ford e un memorabile Rutger Hauer.

1 gennaio

Maratona Matrix

L’intera trilogia cult che ha ridefinito il genere fantascientifico. Con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss.

DAY TIME

A dicembre - Ore 14

"Simpson di Natale"

Best of a tema, della famiglia più famosa della TV: oltre ai cult Natale riveduto e corretto e Mr spazzaneve, anche la puntata inedita Bobby fa freddo fuori. Dal 18 dicembre, spazio alla prima puntata di "Un Natale da cani" e alla prima visione assoluta de "La via del cane".

Dal 21 dicembre all'8 gennaio

Pomeriggi magici

Pomeriggi ricchi di magia con: "Balto", "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato", "Dennis la minaccia", "Dennis la minaccia di Natale", "Casper", "La sposa cadavere", "Spirit - Cavallo selvaggio", "La gabbianella e il gatto", "Babe, maialino coraggioso", "Scooby-Doo", "Beethoven". e, in prima visione in chiaro, "Dragonheart", "Dragonheart 2 - Una nuova avventura", "Dragonheart - Battaglia per il cuore di fuoco".





RETEQUATTRO

30 dicembre

"Stasera Italia News Speciale"

Focus sull’attualità, a cura della testata Videonews. Al timone dell’approfondimento, Veronica Gentili.

4 gennaio

"Quarta Repubblica"

Non si ferma l’approfondimento condotto da Nicola Porro dedicato a economia, politica e attualità..

IRIS

PRIMA SERATA

Il 31 dicembre dalle 21 per tutta la notte

"Capodanno da Kubrick"

I capolavori del regista-leggenda:

Barry Lyndon

Eyes Wide Shut

Arancia Meccanica.

LA5

PRIMA SERATA



La5 Magic Night

Ogni giorno è Natale con la rassegna dedicata ai titoli che narrano magia e atmosfere dei giorni di festa.

"Una mamma per amica: di nuovo insieme"

Dal 20 dicembre prima visione in chiaro, ambientata dieci anni dopo la conclusione della serie originaria: il revival delle Gilmore Girls racconta Lorelai, Rory ed Emily Gilmore in quattro capitoli: Winter, Spring, Summer, Fall.

CINE34PANETTONE

ACCESS-PRIME TIME

Dal 20 dicembre

"A cena con..."

Commedie approdate al cinema proprio nel periodo delle feste: da Boldi a Salemme, da Pieraccioni ad Aldo Giovanni e Giacomo, da Abatantuono a Verdone.

PRIMA SERATA

Il 31 dicembre

"Capodanno nel pallone"

Un calcio al (terribile) 2020, con una mega-maratona dedicata alla versione comica del Fútbol:

"L'allenatore nel pallone"

"L'allenatore nel pallone 2"

"Mezzo destro mezzo sinistro - Due calciatori senza pallone"

"Paulo Roberto Cotechiño - Centravanti di sfondamento"

"Il Presidente del Borgorosso Football Club"

20

PRIMA SERATA

Il 31 dicembre dalle 13 maratona no stop

"Capodanno orsacchiotto"

Le due commedie in live action dirette da Seth MacFarlane

"Ted"

"Ted 2"

ITALIA 2

Dal 28 dicembre in prima serata

"Neverendinghorror"

Rassegna di film de paura, tra cui spiccano: "La bambola assassina 2 e 3", "La casa 2", "The Fog", "La cosa", "Amityville Possession", "Amityville III - Il signore della morte", "Halloween III - Il signore della notte", "Morte a 33 giri", "Videodrome"

