"Grande Fratello", Domenico deluso dalla gelosia della compagna: "Con Benedetta c'è solo amicizia"

Il concorrente non riesce a capire come la donna possa aver equivocato il rapporto con la salumiera
L'ultima puntata del "Grande Fratello", che ha visto l'uscita di scena di Giulio, non è stata facile per Domenico D'Alterio. Dopo due settimane ha potuto rincontrare la compagna Valentina, ma invece di baci e abbracci sono piovuti rimproveri. I due in diretta hanno dato vita a una litigata familiare in piena regola, per colpa degli atteggiamenti affettuosi che l'operaio ha riservato alla compagna di avventura Benedetta.
La loro vicinanza fisica ha dato fastidio a Valentina, che gli ha detto senza mezzi termini di non voler passare per cornuta: "Stai sbagliando tanto, fidati. Perché poi al di fuori sono io sotto all’occhio del ciclone. Non ci sei tu. E tante cose che succedono al di fuori ne porto io il peso, non tu. Io passo per cornuta e a casa c'è anche una bambina che ti guarda". La donna lo ha poi invitato a mettersi nei suoi panni: "Se fossi io fuori non lo avresti accettato. Stai facendo tutto quello che non mi sarei mai aspettata da te, sapendo che al di fuori ci siamo io e tua figlia".
Finita la puntata, Domenico è ancora molto scosso per l'incontro e cerca consiglio negli altri inquilini. Francesca lo ascolta attentamente e poi cerca di fargli capire il punto di vista della fidanzata. "So che tra te e Benedetta c'è solo amicizia, si vede. Da donna, però, se avessi visto il mio compagno avere questi atteggiamenti con un'altra mi sarei ingelosita anche io. Fuori arriva altro, sarei venuta pure io a chiamarti". La donna gli consiglia inoltre di non prenderlo come un attacco, ma come una prova d'amore. Domenico, però, ha una visione del tutto diversa. "Sono rimasto deluso", ammette. "Da Valentina tutto mi aspettavo, tranne questo. E' andata a prendere una cosa che non sta né in cielo, né in terra... con Benedetta, dai". E sul fatto che la sua reazione possa essere stata influenzata da quello che viene pubblicato sui social, lui non ha dubbi: "Su di noi ci saranno commenti belli e brutti, ti devi prendere tutto. Quando vieni qui sai quello a cui vai incontro".
Anche Benedetta è molto dispiaciuta dell'accaduto e in giardino riflette su come comportarsi d'ora in poi con Domenico. "Questa cosa mi ha proprio devastata", confida a Francesco e Simone. "Ho paura che possa passare un messaggio per un altro. Mi dispiace perché tutto vedo tranne che malizia. C'è stato contatto fisico, ma non c'è quella cosa. Lo vedo come un fratello maggiore, a volte pure come papà”.