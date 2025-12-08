"Grande Fratello", le anticipazioni della semifinale: la crisi tra Rasha e Omer e le scelte dei finalisti Jonas e Giulia

Nell'appuntamento in onda lunedì 8 dicembre, la metà degli inquilini dovrà abbandonare il gioco a un passo dalla vittoria
© Da video
Lunedì 8 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello". Il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy giunge alla semifinale e annuncia importanti colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri della Casa. Lo sprint finale verso la vittoria ha inizio, ma metà degli inquilini dovrà abbandonare il gioco a un passo dal traguardo: chi di loro raggiungerà la finale e chi dovrà invece rinunciare al sogno? La scelta definitiva sarà nelle mani del pubblico.
Anche i due finalisti già annunciati, Giulia Soponariu e Jonas Pepe, verranno messi di fronte a una scelta davvero difficile e dagli esiti imprevedibili: una loro decisione potrebbe far aumentare e di molto il montepremi, a fronte però di un grande sacrificio.
La modella è stata la prima a raggiungere la finale durante la puntata del 24 novembre, quando il pubblico l'aveva premiata nel televoto con Rasha e Donatella. Il 2 dicembre, invece, era stato il turno di Jonas, che aveva ricevuto la bella notizia in Superled durante un momento particolarmente toccante con la madre Grazia.
Cosa sta succedendo tra Rasha e Omer? La loro storia è al capolinea? È quello che si domandano i fan della coppia, che negli ultimi giorni hanno assistito a una crescente distanza tra i due. Un muro di freddezza e di critiche feroci ha preso il posto di coccole e attenzioni.
Per Dolce Dona arriva il momento della verità. Trent'anni, origini albanesi e una parte dell'infanzia vissuta in Italia, la concorrente di "Gf" Kosovo aveva varcato la porta rossa durante la puntata dell'1 dicembre, alimentando curiosità e discussioni. Dopo quasi una settimana di convivenza, Dolce ha salutato gli inquilini e ha lasciato dietro di sé una scia di sentimenti contrastanti, tra chi sente la sua mancanza e chi invece non gradiva la sua presenza. Durante la puntata dell'8 dicembre, spazio dunque a un collegamento con il Kosovo per un faccia a faccia finale.