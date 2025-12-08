"Grande Fratello", le anticipazioni della semifinale: la crisi tra Rasha e Omer e le scelte dei finalisti Jonas e Giulia

Per Dolce Dona arriva il momento della verità. Trent'anni, origini albanesi e una parte dell'infanzia vissuta in Italia, la concorrente di "Gf" Kosovo aveva varcato la porta rossa durante la puntata dell'1 dicembre, alimentando curiosità e discussioni. Dopo quasi una settimana di convivenza, Dolce ha salutato gli inquilini e ha lasciato dietro di sé una scia di sentimenti contrastanti, tra chi sente la sua mancanza e chi invece non gradiva la sua presenza. Durante la puntata dell'8 dicembre, spazio dunque a un collegamento con il Kosovo per un faccia a faccia finale.