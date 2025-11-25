“Grande Fratello”, Giulia Soponariu è la prima finalista | 4 i nominati della decima puntata

Poi a casalinghi e casalinghe viene chiesto di esprimere le loro preferenze. L'estrazione dei piramidali determina se la nomination è segreta o palese. Qui emergono dissidi e antipatie. Francesca nomina Omer:“Perché oltre il gesto che non mi è piaciuto anche oggi a tavola è rimasto lui con il piatto, si è tolto il piatto e ha lasciato la tovaglietta e il bicchiere e glieli ha tolti Mattia. Fa un po’ troppo il padrone di casa”. E viene nominato anche dal figlio di Francesca, Simone, oltre che da Benedetta e Giulia. Jonas, a sopresa, non nomina Omer ma "Grazia, perché ci sono persone che non hanno ancora ricevuto una visita e non hanno un genitore che li viene a trovare. La tua reazione non mi è piaciuta”, le dice il casalingo riferendosi alla sua commozione quando nella casa è entrato il padre. Grazia ricambia il favore di Jonas e lo nomina a sua volta.