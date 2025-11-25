“Grande Fratello”, Giulia Soponariu è la prima finalista | 4 i nominati della decima puntata

È tempo di nomination per Grazia, Jonas, Mattia e Omer
Una finalista e 4 nominati. È il bilancio della decima puntata del "Grande Fratello", il programma condotto da Simona Ventura e targato Canale 5. Vola in finale la giovanissima Giulia Soponariu e finiscono al televoto Omer, Mattia, Jonas e Grazia.
© Da video
La puntata del 24 novembre si apre sul conflitto scoppiato tra Rasha e il suo ex Manuel mentre la giovane si sta vivendo la conoscenza con Omer dentro la casa. Volano accuse di arrivismo e falsità, ma la giovane di Pomezia le rispedisce al mittente con determinazione, accusando a sua volta Manuel di aver fatto una "becera" figura. Poi si passa ai dissidi interni alla casa, e nello specifico all'antico scontro tra Omer e Jonas che vengono rimproverati in studio da Simona Ventura e dagli opinionisti per i loro comportamenti. Momenti di commozione accompagnano poi l'arrivo a sorpresa presa del papà di Grazia, Marius, che appare solo per dire alla figlia che la ama e per darle un abbraccio commosso di incoraggiamento. Spazio anche all'amore contrastato tra Domenico e Valentina, che ancora fanno parlare di sé per via dei post pubblicati dalla ormai ex compagna sui social. La decima puntata del "Grande Fratello" 2025 è stata piena di soprese, ma è il momento di tirare le fila perché la finale si fa sempre più vicina.
La prima sorpresa della serata è che le tre casalinghe al televoto, Rasha, Donatella e Giulia, sono in realtà tutte salve. Ma le sorprese non finiscono qui: gli spettatori hanno decretato che sarà Giulia Saponariu la prima finalista del "Grande Fratello". La giovane riceve la notizia con il consueto, contagioso entusiasmo, commossa e felice mentre è in studio da Simona Ventura insieme a quella che ha definito la sua "mamma" nella Casa, Donatella. Una settimana e si saprà anche chi l'accompagnerà in questa nuova fase della sua avventura nella casa più spiata d'Italia: il televoto della decima puntata, infatti, avrà un doppio esito. Il più votato sarà il secondo finalista di questa edizione mentre il meno votato sarà eliminato.
Poi a casalinghi e casalinghe viene chiesto di esprimere le loro preferenze. L'estrazione dei piramidali determina se la nomination è segreta o palese. Qui emergono dissidi e antipatie. Francesca nomina Omer:“Perché oltre il gesto che non mi è piaciuto anche oggi a tavola è rimasto lui con il piatto, si è tolto il piatto e ha lasciato la tovaglietta e il bicchiere e glieli ha tolti Mattia. Fa un po’ troppo il padrone di casa”. E viene nominato anche dal figlio di Francesca, Simone, oltre che da Benedetta e Giulia. Jonas, a sopresa, non nomina Omer ma "Grazia, perché ci sono persone che non hanno ancora ricevuto una visita e non hanno un genitore che li viene a trovare. La tua reazione non mi è piaciuta”, le dice il casalingo riferendosi alla sua commozione quando nella casa è entrato il padre. Grazia ricambia il favore di Jonas e lo nomina a sua volta.
Alla fine della decima puntata del "Grande Fratello" i nominati sono 4: Omer, Grazia, Jonas e Mattia. Stavolta il televoto avrà un doppio esito: il più votato sarà il secondo finalista di questa edizione mentre il meno votato sarà eliminato.