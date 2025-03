"Grande Fratello", Alfonso Signorini richiama Beatrice Luzzi: "Non si può fare, hai sbagliato"

Una rivelazione che Alfonso Signorini non ha apprezzato, in quanto non rispettosa del regolamento. "Beatrice, noi abbiamo letto il post di Stefania perché è un'ex concorrente che solleva una critica - ha sbottato il conduttore -. Tu, nelle vesti di opinionista, non devi rivelare i tipi di commenti che ci sono sotto perché questo non è relativo all'argomento, perché per regolamento non si può fare". "Mi sembra scorretto nei confronti di Shaila", ha replicato l'opinionista. "Hai fatto una cosa non corretta", ha concluso il conduttore.