"Grande Fratello", Tommaso geloso del bagno in vasca di Mariavittoria e Zeudi | Lei spiazza: "Non escludo che..."

"Che cosa ti da più fastidio di Mariavittoria?", è la domanda di Signorini. "Sono convinto che Mariavittoria non sia attratta dalle donne - è la risposta dell'idraulico -. Lei può fare il bagno con chi vuole, ma Zeudi aveva parlato del suo interesse per le donne quando lo aveva espresso a Helena e questo non lo posso accettare". "Non nego la possibilità che possa piacermi una donna - dice Marivattoria -, perché sono abbastanza aperta. Non ho mai provato attrazione per le donne, guardo molto più la bellezza femminile, sono molto attratta dai caratteri femminili, ma per ora non mi è mai successo. Se mai mi succederà questo non lo so. Sono abbastanza libera in questo. Ho detto a Zeudi esattamente questo".