"Grande Fratello", tra Zeudi ed Helena è guerra aperta

Ma a Helena non è andato giù che Zeudi abbia ringraziato le fan per quel messaggio: accusa l'ex Miss Italia di aver strumentalizzato la situazione e di averla messa in cattiva luce agli occhi di tutti. "Io non ho mai messo in discussione la tua sessualità - ribadisce -. Ho detto solo che tu sei confusa per le cose che hai fatto con me". Zeudi prova replicare spiegandole di essere "felice perché le persone vedono la realtà dei fatti" e visto che Helena non intende arrendersi le chiede: "Ma tu che cosa vuoi da me?".