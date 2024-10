Al "Grande Fratello" ritorni, nuovi ingressi e il verdetto del televoto

Dopo una lunga settimana trascorsa nella Casa del "Gran Hermano", Shaila e Lorenzo faranno finalmente ritorno nella loro Casa. Come reagiranno Helena e Javier di fronte alla passione che è scoppiata tra i due in Spagna? E quali saranno le reazioni degli altri componenti del gruppo? Gli inquilini dovranno poi fare spazio a un altro concorrente. Nella Casa entrerà infatti Fedrica Petagna, una delle protagoniste dell'ultima edizione di "Temptation Island". Dopo un fidanzamento lungo 8 anni, ha capito di voler vivere come vive una ragazza di 20 anni, senza essere condizionata dalla gelosia del suo compagno. Infine, spazio all'esito del televoto: chi verrà salvato tra Amanda, Giglio, Helena, Iago, Jessica e Mariavittoria?