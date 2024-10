"Grande Fratello", il racconto della sesta puntata

Dopo i saluti di rito la serata parte subito con il botto, con il faccia a faccia tra Yulia e Jessica per chiarire (?) i loro screzi. Si parte da una clip che riassume lo scontro avuto dalle due durante l'ultima puntata e i successivi attacchi reciproci. Poi parte il faccia a faccia. Inizia Yulia che si dice dispiaciuta della situazione anche perché in un primo momento le due sembravano avere una vicinanza. Dopodiché invita Jessica a trovare una soluzione. La Morlacchi prova a spiegare il senso della frase "vai a mangiare, disgraziata", rivolta a Yulia durante la lite. Ma Yulia non sembra convinta della spiegazione. Invitate da Signorini a trovare un accordo o a decidere di ignorarsi Jessica risponde "per me lei è una jena travestita da agnello e finché non esce per quello che è non voglio averci a che fare". La Morlacchi insiste che vorrebbe avere un confronto con la rivale senza finzioni.