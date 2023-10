Al "Grande Fratello" Heidi dispiaciuta per Massimiliano: "Ho sottovalutato i suoi sentimenti"

"Ho sottovalutato i suoi sentimenti" Heidi e Massimiliano negli ultimi tempi si evitano e cercano di non incrociarsi mai all'interno della Casa. Questo non è passato inosservato agli occhi attenti di Giuseppe che, davanti al lavello della cucina, affronta il discorso con Heidi. La ragazza ammette di non aver compreso appieno i sentimenti provati da Massimiliano e, dispiaciuta per averlo ferito, esclama: "Ho sottovalutato le sue emozioni. Non mi aspettavo questa intensità, capisci? L'ho dovuto frenare io anche in puntata. Io sorrido e la prendo così per non appesantire la sitaizione".

Heidi: "Non voglio la responsabilità di una figlia" L'imprenditrice ammette poi di aver fatto un passo indietro anche per non mettersi in una situazione più grande di lei, visto che Massimiliano è molto più grande di lei e padre di una bambina di sei anni, avuta con l'ex compagna Valentina Melis. "Se avesse qualche anno di meno?", la incalza Giuseppe. "Assolutamente sì. Il problema è l'età e anche il fatto che non me la sento di prendermi la responsabilità di una figlia. Perché devi amare tutti", riflette la ragazza. Nonostante il distacco, Heidi la sta prendendo bene: "So che non mi saluta, ma non si può fare in altro modo. Quando sono andata io mi ha detto che lo confondevo facendo così. Se questo lo fa stare meglio, questo avrà".