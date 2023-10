Al " Grande Fratello " i concorrenti sono stati divisi tra Casa e Tugurio, ma ogni tanto le due parti entrano in contatto per aggiornarsi sui rispettivi gossip e fare ipotesi sui futuri accoppiamenti.

I fan di Heidi e Vittorio La fotografa Letizia è una grande fan della coppia Vittorio-Heidi. "Lui e Heidi starebbero bene" esclama, certa del fatto che insieme formerebbero una bellissima coppia. Anche Ciro dice di fare il tifo per i due concorrenti, ma spiega che per ora è Vittorio che temporeggia. Nonostante l'incoraggiamento e i numerosi consigli, infatti, non ha ancora fatto il primo passo. "Lui è un ragazzo difficile", sottolinea l'attore napoletano. Il diretto interessato, seduto vicino a lui, non nega e conferma l'analisi di Ciro. L'ingegnere ammette di essere una persona piuttosto complicata e, a proposito di relazioni, commenta: "Io ho trovato poche ragazze nella mia vita". Ecco spiegato il suo distacco e la sua freddezza nei confronti della giovane imprenditrice.

Heidi e Massimiliano: attrazione in vista? Il discorso si sposta poi su un'altra coppia che potrà formarsi nella Casa: Heidi-Massimiliano. Secondo Angelica e Letizia, la ragazza continuerà a rifiutarlo in quanto presa da Vittorio, mentre Ciro è più possibilista. E' convinto infatti che l'imprenditrice sia comunque attratta dall'attore, ma che per adesso stia prendendo tempo: "Heidi non vuole tutto subito, ma col tempo…".

Paolo, Anita e lo spettro dell'ex Ciro ha però messo altre coppie nel suo radar. Crede infatti che a Paolo piaccia molto Anita, anche se non comprende il motivo per cui il macellaio non si sia ancora fatto avanti con lei. Il ragazzo, tuttavia, ridimensione l'attrazione e chiarische: "Sicuramente è una bella ragazza, ma non ci ho mai parlato". Il discorso prosegue prima di cena, in camera da letto. L'attore dice ai compagni di essere certo del fatto che Paolo sia attratto da Anita, ma che abbia preso le distanze proprio per evitare di farglielo notare. L'attore pensa che il romano non si stia esponendo sia perché un po' timido, sia perché è convinto che lei sia ancora innamorata di una persona che frequentava prima di entrare all'interno della Casa.