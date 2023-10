"Grande Fratello", il racconto della settima puntata

Questa sera nuovo appuntamento con "Grande Fratello" su Canale 5.

Alfonso Signorini presenta, in compagnia dell'opinionista Cesara Bonamici e di Rebecca Staffelli, la settimana puntata, ricca di confronti, chiarimenti e sorprese. Dopo essersi dichiarato ad Heidi, a seguito della scorsa puntata Massimiliano ha deciso di mollare la presa e fare un passo indietro, mentre la giovane ragazza ha ammesso di avere un debole per Vittorio. Cosa accadrà nel corso della serata? Spazio anche al verdetto del televoto. Grecia, Giselda, Marco e Valentina sono i quattro in nomination. Chi di loro dovrà definitivamente abbandonare la Casa?