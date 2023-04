"Grande Fratello Vip", Sonia Bruganelli svela il suo concorrente preferito: "Non era Antonella Fiordelisi"

Il regalone di Sonia a Giulia Salemi

La Bruganelli ha quindi apprezzato che Antonino Spinalbese non abbia mai usato il nome di peso della sua ex Belen Rodriguez, mamma della figlia luna Mari, come scudo dentro il reality. "E' riuscito a diventare uno dei leader della casa con il suo aplomb. Io l'ho definito uomo di altri tempi". In effetti al "Grande Fratello Vip" Antonino si è fatto notare soprattutto per aver fatto strage di cuori (Ginevra Lamborghini, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nicole Murgia tra le sue "vittime") e per l'amicizia sincera con l'ex calciatore Andrea Maestrelli, mentre il fatto che fosse l'ex compagno di Belen è passato in secondo piano.

Opinionista per l'anno prossimo: "Vedremo..."

Finita l'avventura come opinionista al "Grande Fratello Vip", vinto quest'anno da Nikita Pelizon, Sonia Bruganelli è pronta a godersi un po' di meritato riposo: "Dopo tanti mesi anche un po' di relax me lo merito. Ora posso tornare ai miei libri che ho lasciato indietro per troppi mesi". Nelle ultime due edizioni Alfonso Signorini e il pubblico l'hanno promossa a pieni voti come opinionista. Sonia è sempre stata molto attenta alle dinamiche della Casa, smascherando i concorrenti quando cercavano di fregare i telespettatori. Non è ancora certo, però, se la vedremo anche il prossimo anno: "Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. È come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro".