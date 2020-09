"Grande Fratello Vip", segui in diretta la quarta puntata

Quarto appuntamento serale con il " Grande Fratello Vip ", il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con i commentatori Pupo e Antonella Elia. Una puntata speciale, con Gabriel Garko ospite d'eccezione. Ma in programma ci sono anche gli scontri della settimana, in particolare quelli tra Fulvio Abbate ed Elisabetta Gregoraci.

"Grande Fratello Vip 5", le emozioni della quarta puntata Da video 1 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE >

"Grande Fratello Vip"; Pretelli ci prova con la Gregoraci: carezze e baci a letto

Si parte con Alfonso Signorini che annuncia che il fil rouge della serata sarà "l'emozione". Si comincia subito con l'ospite speciale della puntata: Gabriel Garko. Signorini mostra la copertina di "Sorrisi e Canzoni tv" di qualche anno fa che ritraeva Garko e Adua del Vesco quando erano insieme. L'attore entrerà nella Casa e consegnerà alla sua ex una lunga lettera.

Si passa quindi dentro la Casa, tra un saluto ai nominati e uno ai nominati. Ma è tempo subito di parlare con Adua e Massimiliano, che vengono invitati a lasciare il resto del gruppo. Vengono riassunti gli ultimi avvenimenti, che hanno visto riavvicinarsi i due. Poi Morra esce e rimane solo Adua. In giardino l'aspetta il suo fidanzato Giuliano. Lui le dice di averla vista malinconica, triste. La sprona a guardare avanti e stare tranquilla.

L'INCONTRO CON GARKO - Ma per Adua le emozioni non sono finite. Deve tornare in giardino dove questa volta c'è un Gabriel Garko emozionatissimo ad aspettarla. Le legge una lettera in cui si apre come mai prima d'ora. Parla di "un segreto di Pulcinella", parla dell'essere finalmente se stesso, del voler dire perché è stato "un segreto". E' di fatto un coming out anche se ancora non esplicitato, perché, dice Garko, ci saranno altri luoghi e altre occasioni per parlarne. Ma è evidente di cosa parlasse nella sua lettera e lo conferma anche con le domande che gli fa Signorini, come quando il conduttore gli chiede da quanti anni aspettasse questo momento.

LEGGI ANCHE: Al "Grande Fratello Vip 5" lettera strappalacrime di Gabriel Garko | Tutti sicuri: "E' il suo coming out"

LO SCONTRO CON ABBATE - Si torna alle dinamiche nella Casa. Viene mostrato un video in cui sono riassunte le discussioni avvenute con Abbate durante la settimana e i pareri di molti della Casa che lo considerano calcolatore, stratega e addirittura "viscido". Al rientro in studio lui reagisce in maniera veemente, stupito di certi giudizi.

TI POTREBBE INTERESSARE: