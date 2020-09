Al "Grande Fratello Vip 5" lettera strappalacrime di Gabriel Garko | Tutti sicuri: "E' il suo coming out"

Momento clamoroso al " Grande Fratello Vip 5". Nel c orso della quarta puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, Gabriel Garko è entrato nella Casa per leggere un lungo discorso alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco . Garko ha parlato di un segreto che non ha più ragion d'essere, un "segreto di Pulcinella". Tutti, dai social agli inquilini della Casa, sono sicuri che, anche senza essere esplicito, si sia trattato del suo coming out .

Garko ha parlato di "aver ritrovato il bambino che era dentro" di sé. Ha commentato sul fatto che "nel 2020 non si dovrebbe nemmeno parlare di certe cose". "Oggi non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene - ha detto ad Adua -. Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte perché c’eri tu. Ma ora mi sento libero di vivere la mia vita, con te come amica, come siamo sempre stati".

Al termine del discorso, sempre senza mai pronunciare un esplicito coming out, Alfonso Signorini lo ha poi aiutato a confermare ciò che tutti avevano capito. Garko ha detto poi di voler assolutamente spiegare perché questo "segreto di Pulcinella" sia stato conservato come un segreto per così tanto tempo, ma che lo farà in un'altra sede.