"Grande Fratello Vip", party esclusivo (e conclusivo) in un locale romano, scopri quali vipponi hanno partecipato

Le più scatenate sono state le 4 vippone "amiche" ovvero "le ragazze del van", come svelano i tanti scatti postati sulle storie Instagram di ognuna di loro. Sexy ed elegantissime Giaele De Donà, Milena Miconi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia hanno ballato e scherzato per tutta la notte. Micol e Giaele poi si sono giurate "amicizia per sempre" scambiandosi un bacio. Pare invece che Donnamaria e Tavassi siano riusciti a discutere anche durante il party, mentre Antonella e Nikita si sono ritrovate, felici di confermare il loro forte legame nato durante il reality.

Ginevra Lamborghini ha colto l'occasione della festa per lanciare il suo nuovo singolo con Dj Matrix "Equatore" uscito proprio a mezzanotte.

Una grande "rimpatriata" insomma, come la definisce Nikita, all'insegna del divertimento per festeggiare la conclusione dell'edizione più lunga di sempre del Grande Fratello Vip, con quasi 200 giorni di durata e ottimi ascolti per ben 45 puntate di prima serata.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip La vincitrice di "Grande Fratello Vip" è Nikita Pelizon. L'influencer ha trionfato nella settima edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini battendo al ballottaggio finale Oriana Marzoli. Terzo posto per Alberto De Pisis.



Le prime parole di Nikita Dopo la vittoria al "Grande Fratello Vip", Nikita Pelizon ringrazia i fan e non riesce a contenere la felicità. La modella e influencer ha postato un video nelle Instagram Stories nella notte: "Vi dico solo che sono stra-gasata, grazie mille per tutto il sostegno che mi avete dato, ormai il televoto era diventato un appuntamento fisso, grazie di avermi capita, sto provando una gioia immensa, abbiamo vinto insieme... se non fosse stato per voi col cavolo!".

L'amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi Antonella e Nikita hanno instaurato un legame leale e sincero. Ma non è sempre stato così. Le due vippone, che hanno iniziato il loro percorso insieme fin dalla prima puntata, si sono riscoperte con il tempo e hanno trovato di avere molte cose in comune. "Meglio tardi che mai. È strano come cambiano le cose", ha detto Antonella molto felice di aver instaurato un'amicizia con la modella. Anche Nikita si è mostrata contenta di aver approfondito la conoscenza e di essersi scoperte in questo speciale legame che le unisce. Dopo la vittoria della Pelizon, la Fiordelisi ha detto sui social: "Abbiamo vinto".