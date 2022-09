"Grande Fratello Vip", per Ginevra Lamborghini sta nascendo una liaison tra Marco Bellavia e Pamela Prati

pao

Marco Bellavia e Pamela Prati sono sempre più vicini. A cercare la showgirl è soprattutto l'attore, che non perde l'occasione di farle complimenti e cercare un contatto. “È così bello abbracciarti, voglio rimanere così” esclama Marco stringendola forte. Pamela si guarda intorno e cerca con tono ironico approvazione da parte di Charlie Gnocchi: "Va bene papà?", chiede scherzosamente riferendosi al nuovo approccio. I due continuano a scherzare senza però togliersi gli occhi di dosso.

Ma Marco Bellavia non ha nessuna intenzione di arrendersi e in cucina, prendendo i commensali alla sprovvista, fa un annuncio: "Secondo me dovreste uscire tutti da questa stanza e lasciarmi solo con Pamela". I vipponi rispondono con una sonora risata e Pamela Prati, con nonchalance, non cede alla provocazione e lo spiazza con una battuta: "C’è tutta l’Italia da anni in fila". La showgirl si dichiara orgogliosamente single e lancia una provocazione: "Io cerco uomini, non maschi", spegnendo così le speranze. Interviene quindi Giovanni Ciacci, che propone un tête-à-tête tra Marco Bellavia e Pamela Prati: un semplice incontro per conoscersi meglio, magari davanti ad una tisana. Ma la bella showgirl non cede alle lusinghe.

Pamela Prati, Mark Caltagirone e la voglia di innamorarsi ancora

- Pamela Prati aveva svelato a giornali etv che si sarebbe sposata con l’imprenditore Mark Caltagirone. Ma non c'è mai stata traccia dell’esistenza di quest’uomo. In poco tempo si scoprirà che Mark Caltagirone non esiste e che è tutta una bufala. Dopo il fidanzato fantasma Mark Caltagirone, Pamela Prati vuole voltare pagina . In una recente intervista al settimanale "Chi" , la showgirl ha spiegato: "Se tr­ovassi l’amore farei un bel regalo ad Al­fonso Signorini per ringraziarlo. Lui mi conosce bene e sa cosa ho passato e ha vissuto emozioni e delusioni simili alle mie. Il mio tipo di uomo deve avere una bella testa, deve avere occhi profondi e sinceri, deve rassicurarmi. Voglio un uomo con la U maiuscola, si stanno estinguendo, nascono tanti maschi ma pochi diventano uomini. E io da 4-5 anni non provo più l'emozione di innamorarmi. Deve sapere di pulito, mi deve venire voglia di accarezzarlo. Il sesso è importante se hai un compagno e se c'è un sentimento profondo, se devo essere sincera mi piace di più quello che viene prima e dopo il sesso".

La Prati single da 5 anni

- " Sono sola da 5 anni ma amo la mia solitudine , credo sia un valore importante nella vita delle persone" ha esordito così Pamela Prati nella prima diretta del "Grande Fratello Vip" e poi ha ammesso: "All'inizio nella Casa mi sentivo un po' a disagio, sono claustrofobica dopotutto, mi sto ancora ambientando ma andrà meglio. Mark Caltagirone? È una storia ancora molto dolorosa per me. Vorrei spiegare che io non ho ammazzato nessuno e voglio far vedere delle cose di me che le persone non hanno mai visto, hanno sempre parlato gli altri di me ma questa volta voglio parlare io".

Chi è Marco Bellavia

- Volto noto degli Anni 90, Marco Bellavia è un conduttore, autore e attore. Da giovane intraprende la carriera da modello ma ben presto viene ingaggiato come attore nella serie tv "Love Me Licia", dove interpreta il ruolo di Steve. La sua popolarità raggiunge l’apice con la conduzione di "Bim Bum Bam", storica trasmissione per ragazzi che lo fa amare da grandi e piccini. In seguito prende parte a diversi programmi di successo tra cui Forum e l’indimenticabile Stranamore, dove svolge il ruolo di inviato.Nel 2006 diviene mental coach e abbandona la tv... fino ad oggi. E' single, in passato è stato protagonista della cronaca rosa per la storia d'amore con Paola Barale, durata circa tre anni.

Il suo grande ritorno sul piccolo schermo sarà sicuramente appassionante e ricco di colpi di scena. E chissà, magari in Casa riuscirà anche a trovare una persona in grado di risvegliare il suo cuore!