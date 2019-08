"Il silenzio dei suoni che preferisco sono la voce del vento e del mare". Pamela Prati ha scelto il silenzio in questa estate 2019. Dopo l'affaire Mark Caltagirone che l'ha vista protagonista su giornali e talk televisivi, la showgirl parla solo attraverso i social. E lo fa postando scatti dalle vacanze, rigorosamente in Italia (ha paura dell'aereo, ndr), mostrandosi più bella che mai. E rispolverando anche scatti di qualche anno fa.

Pamela è sempre elegante e in super forma, si dedica a se stessa e all'amore non ci pensa più. La tempesta è passata. Le vicende del finto promesso sposo della primadonna del Bagaglino hanno tenuto banco per mesi alimentando gossip, e mentre sono in uscita un libro e un film che parlano della vicenda, la bellissima showgirl sarda cancella ogni traccia di Mark.

Ha rimosso il tatuaggio sotto il seno con la scritta "Mettimi come sigillo sul tuo cuore" dedicato a Caltagirone. Ed è davvero rinata. Ripartendo dal lavoro e dagli amici più intimi.