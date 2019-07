Pamela Prati: "Trasformerò il dolore in qualcosa di buono"

Dopo il caso Mark Caltagirone , Pamela Prati prova a cambiare pagina. Su Instagram la showgirl pubblica un lungo sfogo, in cui ringrazia le persone che le sono state vicine e quelle che in questi mesi l'hanno attaccata. Poi annuncia: "Ho deciso di voler trasformare tutto questo dolore che ho patito ingiustamente, per la follia altrui, in qualcosa di buono per chi è in difficoltà e sto lavorando su questo".

"Grazie. A tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi difficili - scrive Pamela - e grazie anche a chi mi ha fatto del male, in questi stessi mesi, in cui era facile farmene. Senza i secondi, non avrei visto così bene e amato così tanto i primi. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato e grazie per aver rispettato il mio silenzio, risultato di un ferita su cui, appena mi sporgevo, veniva buttato del sale. Ci si rialza più forti di prima".

La Prati spiega quindi che vuole supportare le donne: "Affinché nessuna soffra più quello che ho sofferto io. In questo mi sto facendo aiutare dal mio Avvocato Lina Caputo e ci saranno con me altre Donne dello spettacolo, che considero Grandi Amiche e di cui vi svelerò i nomi a breve. Grazie per l’affetto, davvero grazie. Spero di potervi ricambiare in questo modo, facendo per voi tutte qualcosa di concreto. Prima lo faró e poi ve ne parlerò. Grazie per l’affetto... davvero grazie".