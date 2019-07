Pier Silvio Berlusconi: "Il caso Mark Caltagirone ha mostrato i rischi dei social"

"E poi, a chi non è interessato basta semplicemente cambiare canale - ha conitnuato -. Anche perché Mediaset è un'edicola in cui è normale che si trovino cose per tutti, che non possono piacere a tutti. Abbiamo sempre vigilato. Questa storia e'èrutto della filosofia dei tempi, se ne sono occupati anche i giornali più importanti". Nessuna ipotesi, comunque, di truffa, anche perché la prevista "esclusiva per trasmettere il matrimonio non è stata pagata, dal momento che le nozze non ci sono state" ha spiegato il direttore generale informazione Mediaset, Mauro Crippa.



Ma Berlusconi ha commentato anche quanto accaduto all'Isola dei famosi, quando Riccardo Fogli ha saputo da un messaggio di Fabrizio Corona dei presunti tradimenti della moglie: "Mi sono inc... come una bestia e ho deciso di cambiare gli autori" ha detto senza mezzi termini l'a.d..



In merito invece al caso del concorrente rimasto seriamente ferito durante una puntata di "Ciao Darwin", Pier Silvio Berlusconi ha ricordato come sia "sempre massima l'attenzione alla sicurezza delle migliaia di persone che frequentano i nostri studi. Purtroppo gli incidenti possono capitare. Ci dispiace tantissimo per lui e per la sua famiglia. Staremo ancora più attenti - conclude - e quel gioco non sara' più fatto".