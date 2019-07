La Champions League, Adriano Celentano e "Giochi senza frontiere": le grandi novità dell’autunno Mediaset

"La migliore partita della Champions del mercoledì sarà trasmessa in diretta da Canale 5 - ha spiegato Berlusconi -. Il nostro accordo è per i prossimi due anni". L'incontro da trasmettere sarà scelto da Mediaset, ma verrà mandato in onda anche su Sky. Per quanto riguarda la trattativa, Berlusconi sottolinea che "è stato complicato capire quanto fosse giusto arrivare a pagare per la Champions. Ma siamo fiduciosi che andremo a generare margine. Le cifre circolate negli ultimi giorni sull'accordo (50 milioni, ndr) non sono giuste, la cifra è notevolmente più bassa di quanto scritto".



Un capitolo a parte merita Adriano Celentano. Dopo il non fortunatissimo "Adrian" il Molleggiato torna con uno spettacolo che lo vedrà impegnato in prima persona. "Quando una O fa tutta la differenza - interviene l'amministratore delegato Mediaset -. Non siamo soddisfatti e lui è il primo a non essere soddisfatto, è un artista che fa parte della storia della musica e dello spettacolo italiano ed è giusto dare al suo pensiero e al suo grande talento una seconda chance. È lui che lo vuole fare in prima persona, sta lavorando a uno spettacolo con la sua presenza costante... la voglia che torni a fare uno spettacolo con lui al protagonista è tanta e speriamo sia così".



Al centro di tutta la nuova programmazione Mediaset ci sono i contenuti, "che fanno la differenza". Con i volti più forti della tv. In arrivo un quarto preserale tutto nuovo, "Conto alla rovescia", un altro colpo di Gerry Scotti. Maria De Filippi riparte con i programmi più amati del sabato sera, a cominciare da "Tu si que vales", che avrà una giudice popolare d'eccezione: Sabrina Ferilli.



"Live non è la D'Urso" è super confermato, avrà una collocazione tutta nuova, non più al mercoledì, con ogni probabilità alla domenica: "Per questo chiederemo alla signora D'Urso che ha tanti impegni, se se la sente di condurre anche Domenica Live". Barbara condurrà anche la nuova edizione del "Grande Fratello Nip". Il "Grande Fratello Vip" andrà in onda anche durante le feste di Natale e avrà come presentatore Alfonso Signorini, che racconterà "storie di personaggi molto interessanti". Tornano "l'Isola dei Famosi", con al timone sempre Alessia Marcuzzi che condurrà anche "le Iene" con Nicola Savino, e l'allegria e la freschezza di "All Together Now" con una versione ancora più coinvolgente.



Novità assoluta è "Amici Vip", la versione celebrity del talent di Maria De Filippi, che la padrona di casa però non condurrà e durerà sei puntate da fine settembre.



Vi ricordate "Giochi senza frontiere"? Su Canale 5 arriva "Eurogames", una nuova edizione del programma amato da tutti, con Ilary Blasi e Alvin al timone. Su Italia 1 invece Pio e Amedeo saranno protagonisti di uno show completamente nuovo: "Low cost". E torna anche la "Pupa il secchione" che però non ha ancora un conduttore.



LE FICTION - "Made in Italy" l'incredibile esplosione della moda negli anni 70 con Greta Ferro e Margherita Buy, "Il processo" con Vittoria Puccini e Francesco Scianna, "Oltre la soglia" un nuovo modo di pensare la serie medical con Gabriella Pession, "Fratelli Caputo" con Nino Frassica e Cesare Bocci, "Scomparsi" con Alessandro Preziosi e "Giustizia per tutti" con Raoul Bova.



LA WEB RADIO - Soddisfazioni arrivano anche da RadioMediaset, crescono ascolti e pubblicità. Con una grande novità: la web-radio. "Stiamo per lanciare una webradio - spiega Pier Silvio Berlusconi - una cosa mai fatta prima. Si chiama United Music: si tratta di flussi verticali di contenuti audio organizzati per genere. Scaricata la app, sono fruibili gratuitamente in qualunque momento. Il ricavo verrà sempre dalla pubblicità, ce ne saranno 10 secondi ogni 3 brani. E' una realtà nuova e il lancio è previsto a settembre".