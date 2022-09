Pamela Prati oltre Mark Caltagirone: "Con il "GF Vip" voglio mettere una lapide su questo caso"

"Eccomi qua, sono tornata". Queste le parole che annunciano l'attesissimo ritorno di

Pamela Prati

"Grande Fratello Vip"

aldopo la controversa esperienza già vissuta nella Casa durante l'edizione del 2016. Vestito luccicante e una coreografia spettacolare hanno segnato l'ingresso della showgirl, che si è presentata "con lo spirito di chi si vuole divertire e vuole far divertire".

Le prime battute con Alfonso Signorini hanno però scomodato anche ricordi poco piacevoli, a partire dall'accesissimo scontro tra la Prati e il conduttore - quando ancora ricopriva il ruolo di opinionista - fino al chiacchierato caso di

Mark Caltagirone

. "La stessa Pamela mi ha detto che con il "Grande Fratello Vip" vuole metterci sopra una lapide", afferma Alfonso Signorini, promettendo di tornare sulla vicenda nelle prossime puntate.

Giovanni Ciacci

Anche uno dei primi concorrenti annunciati di questa edizione , si è collegato con lo studio di Signorini per dire la sua in merito al caso: "Se è stata veramente truffata fin dal primo momento e se in questo percorso ce ne darà le prove, io sono con lei, perché sarò sempre dalla parte delle vittime. Ma al momento non le credo e non sono assolutamente convinto di quello che ha raccontato".

Il confronto tra il costumista d'immagine - che entrerà nella Casa nella puntata di giovedì 22 settembre - e la showgirl è dunque solamente rimandato, dato che i due non si sono mai incontrati e, stando alle parole di Ciacci, Pamela Prati non avrebbe mai risposto alle sue telefonate, nate nel tentativo di ricevere un chiarimento su quanto realmente accaduto.