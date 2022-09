"GF Vip", i concorrenti entrati nella Casa nella puntata del 19 settembre

Dopo una lunga attesa e tante indiscrezioni, lunedì 19 settembre ha preso finalmente il via la nuova edizione del

"Grande Fratello Vip"

Alfonso Signorini

Sonia Bruganelli

Orietta Berti

, in onda in prima serata su Canale 5. A riaccendere i riflettori sulla casa più spiata d'Italia ci ha pensato, che dopo aver riabbracciato la compagna di viaggio, ha celebrato l'esordio come opinionista di, per poi presentare i primi concorrenti pronti a ereditare lo scettro di Jessica Selassiè

A riaprire la porta rossa ci ha pensato

Cristina Quaranta

, che dopo l'esperienza di gioventù a "Non è la Rai" e numerose esperienze televisive ha cambiato vita per dedicarsi al mondo della ristorazione. "Sono agitatissima perché non mi aspettavo di entrare per prima", ha commentato prima di esplorare le novità della Casa.



A farle compagnia è poi arrivato l'imprenditore e hair stylist

Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez

, che ha immediatamente dimostrato l'attaccamento alla figlia Luna Marì, nata nel luglio 2021 dalla relazione con. "Le storie finiscono, però abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia - ha spiegato nella clip di presentazione - È la mia ancora per tutto".



Spazio quindi a

Ginevra Lamborghini

Elettra

, l'influencer 29enne impegnata nell'azienda di famiglia come specialista delle comunicazioni, ma particolarmente vicina anche al mondo della musica. I suoi primi commenti sono rivolti alla sorellae al loro legame burrascoso: "Non abbiamo più rapporti dal 2019, al punto che sono l'unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro, ho provato in tutti i modi di trovare un dialogo e quando lei sarà pronta io sono qui".



Momento di grande intrattenimento con

Charlie Gnocchi

Elenoire Ferruzzi

, speaker radiofonico e fratello di Gene, che ha subito trovato una grande intesa con l'amica. "La diva di questa edizione sono io e nessun"altra" ha esordito con orgoglio l'icona lgbtq+.

Anche per questa edizione Signorini ha voluto nella casa una

componente sportiva

Amaurys Perez

tuffo in piscina

sfida

: dopo il percorso che l'anno scorso ha celebrato Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, nella Casa è arrivato, campione indiscusso della pallanuoto maschile italiana. Il suo ingresso non poteva dunque non arrivare con un, al culmine della primalanciata dal Grande Fratello.

Il reality di Canale 5 è l'occasione per celebrare quarant'anni di carriera televisiva per

Patrizia Rossetti

, che dopo aver condotto il festival di Sanremo nel 1982 ha preso il timone di programmi entrati nella storia del piccolo schermo. Nemmeno la sua esperienza di fronte alle telecamere, però, è bastata per nascondere l'immensa emozione mostrata al momento dell'ingresso in Casa.

Tanta simpatia e spontaneità nelle clip di presentazione con cui accolgono nella Casa la modella

Antonella Fiordelisi

Luca Salatino

e l'ex tronista di "Uomini e Donne",, che si è fatto subito notare per la sua eleganza.