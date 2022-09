"Grande Fratello Vip", le prime nomination fanno alzare la tensione

Subito al termine della puntata Patrizia si era lasciata andare a uno sfogo parlando con Charlie Gnocchi. "Non mi piacciono le scuse" aveva affermato la Rossetti confidando a Charlie di essere risentita non tanto per i voti ricevuti, quanto per le motivazioni che le sue compagne d’avventura hanno dato alla loro decisione. Se da un lato aveva accettato la motivazione di Elenoire, quella di Sara, la sua compagna di letto non era riuscita a mandarla giù. E poco importa che la nomination in questione poi sia sfociata in un nulla di fatto e non abbia avuto conseguenze, Patrizia sembra non volerci sentire.

Più tardi, nel confronto diretto, Sara cerca di spiegare la ragione della sua nomination alla sua collega. La Rossetti non si è offesa tanto per essere stata nominata quanto per la motivazione che è stata data. "Sembra proprio che io ti dessi fastidio per come ti sei espressa". Sara vorrebbe spiegare a Patrizia le sue motivazioni ma quest’ultima non glielo permette alzando sempre più la voce. Dopo un confronto molto accesso Sara sembrerebbe aver spiegato la ragione della sua nomination a Patrizia che afferma di aver capito e continua: "Voglio solo dirti che ogni volta che ti avvicinerai a me, non avrai mai falsità". La giovane modella conclude: "Ho insistito per volerti parlare perché sapevo che avrei trovato una persona intelligente".