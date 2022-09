"Grande Fratello Vip", tra Elenoire e Luca torna il sereno

ABBRACCIO SALVIFICO

- Elenoire interrompe Luca con un abbraccio, non servono ulteriori parole tra i due rimangono che in silenzio per qualche secondo. "Io non pensavo di dirti quelle cose" aggiunge Luca, spiegando che dentro alla Casa certe situazioni sono difficili: "Mi sembra di essere dentro un videogioco". L’attrice poggia la testa sulla spalla del coinquilino con dolcezza: "Io non riesco a fare questo gioco se non ci sei tu". "Questo gioco lo facciamo in due", ribatte lo chef.

I due si stringono nuovamente in un tenero abbraccio ed Elenoire non riesce a trattenere le lacrime. “Perché piangi?" chiede Luca, "Perché ti voglio bene" risponde lei con gli occhi lucidi.

TORNA IL SERENO

- Dopo il chiarimento, Elenoire torna dalla sue compagne felice che sia tornato il sereno con il compagno Luca: "A me in questi giorni mi è mancato tantissimo". L’amica Sara Manfuso le augura che da ora in poi tutto possa andare per il meglio: "A questo punto goditela per come è, prenditi il meglio che c’è adesso. Nella vita poi ho capito che certe storie che sembrano destinate a non partire, poi invece sono già partite".