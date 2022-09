“Grande Fratello Vip”, Elenoire e Giovanni: “Abbiamo già vinto”

Lei è un’attrice, cantante e showgirl con la passione per la chirurgia estetica, lui è un costumista molto noto in tv. “Ho scelto un’esteticità che si sposa con quello che io faccio” dice Elenoire in una confidenziale chiacchierata con Giovanni. “Hai fatto del tuo corpo un manifesto” aggiunge Ciacci.

Elenoire: “I corpi creano ribellione”

“È grazie alle personalità come me che le altre possono avere una vita facilitata. Sono i corpi che creano la ribellione e che permettono alle altre di vivere una vita più serena” continua la concorrente del "Grande Fratello Vip". “Sono le persone come me che rendono possibile l’apertura da parte delle persone” aggiunge spiegando come cerca di abbattere gli stereotipi per essere libera.

Ferruzzi e Ciacci: “Comprensione, non accettazione”

Sia Elenoire che Giovanni sono convinti che serva comprensione e non accettazione da parte delle persone. “Accettazione è un termine che io odio, fa rima con discriminazione. Accettare vuol dire che devo farmelo andare bene. Ci sono, punto” spiega Elenoire Ferruzzi nella Casa del "Grande Fratello Vip".

Ferruzzi e Ciacci: “La benedizione della famiglia rende forti”

“Siamo stati molto fortunati, abbiamo avuto delle famiglie alle spalle che ci hanno aiutato tantissimo - sottolinea Ciacci - Pensa a tutte quelle ragazze e a quei ragazzi che non hanno la nostra fortuna”. “Ci sono dei genitori che non conoscono nemmeno certe tematiche e non avendo la conoscenza compiono anche dei gesti verso i figli esecrabili, però quando i ragazzi mi scrivono delle loro famiglie, io dico sempre che bisogna comunque parlare, la famiglia è importante. La benedizione della famiglia ti rende forte”. “Comunque vada questo gioco, io e te abbiamo già vinto” afferma Ciacci ed Elenoire ne è consapevole.