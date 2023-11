"Grande Fratello": verdetto sfavorevole per Alex Schwazer, atteso un altro ingresso

Perla è finalmente pronta a varcare la Porta Rossa per diventare una concorrente ufficiale. Come reagirà Mirko alla notizia? A commentare le dinamiche Alfonso Signorini, insieme a Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e Rebecca Staffelli, portavoce delle opinioni del pubblico.

Tgcom24

Litigi e verdetti Nella Casa lo scontro tra Fiordaliso e Massimiliano si fa sempre più acceso ma non sono gli unici ad avere avuto dei diverbi: anche Anita e Beatrice continuano a discutere. Al centro della disputa, come sempre, c'è Giuseppe. Per concludere, non mancherà il verdetto del televoto. Chi sarà il preferito del pubblico tra Anita, Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy?

Il destino sportivo di Schwazer Alex Schwazer ha finalmente ricevuto il responso circa la sua qualificazione a Parigi 2024 e ha voluto comunicarlo personalmente ai ragazzi: "Dopo due anni di attesa ho ricevuto un verdetto sfavorevole, credo sia profondamente sbagliata. Pago il fatto di non aver mai accettato il verdetto della giustizia sportiva. Ho dato il massimo, di rimpianti non ne ho. Nei prossimi giorni valuterò cosa fare. Non voglio fare drammi, non so che dirvi... grazie". Commosso fino alle lacrime Alfonso Signorini. "Ha sbagliato e ha pagato, com'era giusto che fosse", ha ricordato Mughini. "Chiede una riduzione di qualche settimana, un atleta olimpico che marcia per quasi 50 chilometri ogni giorno". Dispiaciuti anche Fiordaliso e Vittorio, che hanno vissuto con lui l'impegno e la fatica degli ultimi due mesi.

"Andrò avanti con gli allenamenti" "Io sono andato avanti a dimostrare la mia innocenza e questo non è piaciuto, poi si è messo anche il docu-film che ha influito sulla decisione. Il mio primo pensiero è andato alla mia famiglia, io sono qui con loro", ha dichiarato l'atleta. "Andrò avanti con gli allenamenti, poi penserò cosa fare". A supportarlo c'è la moglie, che lo sprona a non arrendersi e gli fa arrivare tutto l'affetto della sua famiglia.

Triangolo pericoloso Anita, Garibaldi e Beatrice hanno formato uno strano triangolo dentro la Casa. Il ragazzo è tra due fuochi, con la ex che non sopporta l'invadenza della ragazza e gli aerei in favore dei due amici. "E' solo un amico, gli voglio bene dal primo giorno", chiarisce Anita. Secondo gli altri, però, stanno giocando un po' troppo con Beatrice.

Scontro aperto tra Massimiliano e Fiordaliso Dentro la Casa Fiordalisa e Massimiliano Varrese hanno avuto uno scontro durissimo, tanto che la cantante l'ha paragonato a una blatta. "A volte mi isolo, ma non penso sempre a loro. E' un problema loro, non mio", replica l'attore. La Buonamici non crede che ce l'abbiano con lui: "Sei sempre arrabbiato, tira fuori il meglio di te".