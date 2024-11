"Solo perché ti ho parlato sopra metti in discussione la mia fiducia in te?" chiede Pamela. "Ho avuto questo dubbio, ma ho sbagliato a non dirtelo subito,” ribatte Ilaria. Pamela è infatti venuta a conoscenza dei pensieri dell'amica attraverso un video del confessionale. Avrebbe preferito che l'amica le avesse detto tutto in faccia. Su questo punto la Galassi si scusa, spiegando inoltre di non aver mai messo in discussione la loro amicizia. Tuttavia in alcune circostanza ha avuto dei dubbi sul comportamento di Pamela all'interno della Casa e per questo ha esposto le sue riflessioni. "È stata solo una percezione", la rassicura Pamela. Al momento entrambe sono ferite, ma intenzionate a ritrovare presto la complicità che le lega da oltre 30 anni.