Al "Grande Fratello" la storia d'amore tra Yulia e Giglio esce allo scoperto

Giglio sa accudirla, Giglio sa accompagnarla, lui sa sempre quand'è il momento giusto. Da queste riflessione, Yulia torna indietro con la mente ai primi giorni, a quando ha preso il via questo rapporto. "Gli raccontavo la mia storia in Sauna, lui mi ha preso le mani, piangeva con me: in quel momento ho capito che mi potevo fidare di lui" racconta la modella. I tuguriati ascoltano le parole della ragazza e ricordano loro stessi i primi momenti, quando si sedevano vicini a tavola, quando giocavano, quando si cercavano. "La notte, io e Shaila, dormivamo insieme e le dicevo tutto" confessa poi Yulia e mette insieme i pezzi. Dallo scontro con Jessica, al confronto col suo ex, fino al primo bacio a stampo, avvenuto durante una buona notte.