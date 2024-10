Al "Grande Fratello" Jessica da rivale ad alleata di Yulia

Tra Yulia e Giglio in rapporto sta andando al di là dell'amicizia e il ragazzo non sa bene come gestire la situazione di incertezza. "Ora ti do un consiglio, che puoi accogliere oppure no. Puoi anche dirmi che preferisci vedertela da te", premette la cantante. "Se la cosa continua, tra un po' potresti essere tu a tirare fuori il discorso e dirle che ti piace. Per capire se ti puoi permettere di avere questo tipo di rapporto e andare avanti, per conoscerla meglio. Se invece per lei sei solo un amico, perché è impegnata, allora ti metti l'anima in pace. Così sei tranquillo che il tuo passo l'hai fatto, hai detto come stanno le cose. Se senti delle vibrazioni, vuol dire che le sente anche lei. Devi buttarti".