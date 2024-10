"Grande Fratello", il racconto della settima puntata

Nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera spazio ai nuovi sviluppi del “triangolo amoroso” della Casa che sembra essere andato in frantumi. Shaila, infatti, ha deciso di allontanarsi da Javier e, seppur attratta da Lorenzo, proprio non riesce a fidarsi di lui. Al centro del racconto la storia di Javier che, a 12 anni, ha perso la mamma. Come antidoto al dolore il ragazzo ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla pallavolo. Mentre in Casa continuano le tensioni tra Iago e Lorenzo e tra Jessica e Yulia, arriva un colpo di scena per Enzo Paolo. Il verdetto del televoto: chi verrà salvato tra Clayton, Iago, Mariavittoria e Yulia?