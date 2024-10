Al "Grande Fratello" Lorenzo confuso dopo la decisione di Shaila di rompere con Javier

Almeno per il momento, però, il ragazzo non ha intenzione di farsi avanti: "Non ne so niente, con lei non ho parlato. A me però in questo momento non cambia niente. Ho trovato il giusto equilibrio tra essere suo amico e giocare con Helena, magari poi dura due giorni....". Secondo Amanda l'allontanamento potrebbe fare bene sia a Javier che Shaila: "Lui mi piace come persona e comprendo anche lei. Quello che non riesco a capire invece sei tu, quello a cui voglio più bene. Ti vedo un po' in confusione, a differenza degli altri che sanno cosa vogliono". Continuando nel suo ragionamento, la Lecciso dichiara: "Tu sei un istrione, attiri il centro dell'attenzione. Starti accanto non è semplice, è molto più facile stare con uno come Javier. Non perché non abbia carattere, ma ha dei modi diversi dai tuoi".