"Grande Fratello", dopo Shaila anche Helena "scarica" Lorenzo

Le difficoltà sembrano essere tutte dalla parte di Helena, tanto che quando questa dice a Lorenzo di considerarsi "libero di vivere qualsiasi cosa" lui risponde senza esitazione "lo ero già prima", sottolineando di essersi sempre sentito libero e di non aver mai avuto vincoli. A confermare lo stato di difficoltà in cui questa situazione l'ha messa, Helena confessa che fare un passo indietro per lei è necessario "per non farsi male", anche perché lei, a differenza di Lorenzo, non si sentiva affatto libera.