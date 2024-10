"Grande Fratello", Lorenzo Spolverato litiga con Helena Prestes: "Non siamo compatibili"

Dopo aver chiuso nervosamente la conversazione con Helena, Lorenzo è andato in giardino a cercare il conforto degli altri coinquilini. Ad ascoltare le sue parole e a consigliarlo sono stati in particolare Michael Castorino e Giglio. Lorenzo, nel suo sfogo, ha spiegato quali potrebbero essere le ragioni dell'atteggiamento di Helena nei suoi confronti: "Nella mente le è frullato che Shaila ha lasciato Javier per tornare da me". Anche Michael è dello stesso avviso: "Lei è partita in quarta. Lei è cotta e stracotta, ieri sera ho sentito che parlava di amore nei tuoi confronti". Giglio, invece, pone l'accento su un altro punto di vista e si chiede se la modella sia semplicemente condizionata dalla paura di soffrire.