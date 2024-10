"Grande Fratello", Jessica Morlacchi vede un filmato "piccante" di Giglio e Yulia

Anche Alfonso Signorini ha notato l'intesa tra Yulia e Giglio, per questo le ha chiesto: "Cosa credi che direbbe il tuo fidanzato?". La replica di Yulia è secca: spiega di aver intrapreso la sua relazione poco prima di entrare nel programma, aggiungendo che il suo ragazzo non dovrebbe infastidirsi di fronte a certe immagini. Con una postilla però: "Sono una persona libera e, dopo tante sofferenze, voglio divertirmi". Poi dice al suo coinquilino: "Mi piaci tanto come persona", e pur precisando di non voler cercare l'amore nella Casa conclude: “Con un uomo tatuato, mai dire mai".