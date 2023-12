"Grande Fratello", il feeling tra Greta e Vittorio fa discutere

Greta e l'amore

Greta trova un confidente speciale in Vittorio, a cui racconta alcuni momenti difficili della sua vita. Per amore ha convissuto, fatto sacrifici e si è trasferita. Per seguire il suo cuore ha anche cambiato lavoro, occupandosi di un e-commerce, ma alla fine ha compreso di voler seguire la sua strada e la passione per l'economia e i social network. Davanti all'ennesimo cambio di città, però, si è resa conto di non essere più disposta a traslocare e rimettere in discussione la sua vita.