"Grande Fratello", il racconto della ventitreesima puntata

Nella ventitreesima puntata di sabato 2 dicembre nuovi ingressi nella Casa: Rosanna Fratello e Greta Rossetti varcheranno la Porta Rossa. La (ex?) fidanzata di Mirko entra in gioco proprio quando sembra esserci un forte riavvicinamento tra Mirko e Perla che, nelle ultime ore, sono stati vicinissimi al bacio.

Un'emozionante sorpresa attende Giuseppe che avrà la possibilità di incontrare il padre… il signor Garibaldi ha qualcosa da dire anche a Beatrice. Quale sarà il risultato dell’affollatissimo televoto che vede contrapposti Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio?

Greta Rossetti pronta a entrare Greta Rossetti è pronta a entrare nella Casa, con il cuore ferito ma nessuna intenzione di perdonare Mirko dopo il suo riavvicinamento con Perla. Con Alfonso Signorini ripercorre la sua infanzia, segnata dai litigi dei genitori che si sono separati quando lei aveva 14 anni.

Anita e Beatrice: Eva contro Eva Nella Casa Anita e Beatrice sono sempre più rivali, per colpa di Vittorio. Dopo Giuseppe, la bionda si è vista "sottrarre" dall'attrice un altro amico a lei molto caro. Secondo Anita, Beatrice vuole usare il ragazzo per le sue strategie e creare dinamiche. Le due ribadiscono le loro posizione, mentre Vittorio sottolinea come si senta assolutamente libero e non di certo una pedina nelle mani della Luzzi.

Mirko: "Greta ha scaricato la colpa su di me" La scorsa settimana Greta ha mollato in diretta Mirko, dopo aver visto il suo avvicinamento con Perla. Dentro la Casa in molto sono sollevati della rottura, soprattutto per le forme e le motivazioni. Prima, infatti, lo ha annunciato ai follower e solo dopo ha cercato un confronto con lui. Riguardo alla ragione per cui è finita, Mirko ha la sua idea: "Si è resa conto che non era amore e ha preferito scaricare la colpa su di me". Anche Perla è soddisfatta, convinta che Greta non sia la persona giusta per lui.

Dopo aver visto i filmati che li ritraggono insieme, la coppia non nega che tra di loro ci sia un sentimento profondo ma per ora entrambi sono troppo confusi per prendere una decisione. E in questa confusione si inserisce la ex Greta, che incontra Perla