Greta Rossetti torna protagonista nella 33esima puntata del "Grande Fratello".

Archiviata la storia con Mirko e Perla, l'ex tentatrice di "Temptation Island" ha raccontato alcuni avvenimenti della sua infanzia durante "la linea della vita". "La mia vita era bellissima e avevo una famiglia super unita - ha raccontato -, avevo un rapporto splendido con mio papà eravamo molto uniti". Tuttavia nel 2006 le cose cambiano: "La sua azienda ha accusato la crisi e lui si è dato all'alcol - ha raccontato -. Lo ricordavo quando tornava a casa e lo vedevo dagli occhi. Ci chiudevamo nella stanza dei giochi con mio fratello perché era l'unica in cui potevamo chiuderci. Nel 2009 arrivano i carabinieri a casa e portano via papà: mio fratello ha sofferto tanto perché lo ha visto in prima persona". In questo momento molto difficile, il fratello di Greta, Josh, ha avuto per lei un ruolo importante: "Lui non esternava il dolore - ha detto -. Cercava di dare la forza a noi donne. Lui per me è come un fratello maggiore. Ne abbiamo passate tante insieme".