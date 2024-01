Al "Grande Fratello" la cantante ha replicato alle accuse fatte in tv dalla collega rivale. L'autrice di "La musica è finita" ha rivelato di essere stata messa da parte da un famoso discografico dell'epoca proprio per Rosanna Fratello. "Mi disse: 'Guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai…'. Ma vedrai cosa? - è stato lo sfogo di Ornella Vanoni - Io gli ho risposto: 'Vedrai un corno, ce l'ha scritto in fronte che non ce la fa!". "Successo? Eh una canzone: 'Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera'… una!".

Immediatamente, dopo l'intervista, Rosanna Fratello ha risposto tramite le proprie pagine social: "Cara Ornella - ha scritto la cantante -. Quante ne hai dette!!! Ti ricordo che non ho cantato solo "sono una donna non sono una santa". Il mio pubblico sa che ho avuto la fortuna di aver una lunga carriera ricca di soddisfazioni, tra canzoni e cinema. Tu hai avuto una grande opportunità con Sthrehler, io come protagonista femminile in "Sacco e Vanzetti", diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha girato il mondo. Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio. Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e perché no diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva, quella di Biancaneve!!!".

Nel corso della trentatreesima puntata del "Grande Fratello", Alfonso Signorini ha permesso a Rosanna Fratello di replicare dal vivo: "A me viene da ridere - ha proseguito l'ex concorrente del reality -. Deve sapere che ne ho fatte tante, anche adesso è tornata "Se t'amo, t'amo" è tornata e piace anche ai giovani". Alla domanda di Alfonso Signorini se fossero nemiche, Fratello ha risposto: "Mai state nemiche, ero una ragazzina - ha aggiunto -. Lei aveva una ventina d'anni più di me. Avrei preferito che mi avesse dato dei consigli, io ero la ragazza che si rivolgeva a un pubblico popolare e lei a un pubblico un po' più così. Comunque ora le dico: basta, alla fine le voglio bene".